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Общество

Новое здание Дома народного единства открылось в парке имени А.С. Пушкина в Нижнем Новгороде

16 декабря 2022 10:26  [2] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новое здание Дома народного единства открылось в парке имени А.С. Пушкина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как рассказал глава региона Глеб Никитин, принявший участие в церемонии открытия, новый Дом объединит неравнодушных людей. В нем будут проходить дискуссии с участием ученых, социологов, политологов, журналистов, которые будут обсуждать проблемы и вырабатывать совместные решения для дальнейшего масштабирования.

"Искренне желаю Дому народного единства и всем, кого он объединяет, больших успехов и достижений на благо нижегородцев! С новосельем!" - добавил губернатор.

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что Дом народного единства был создан очень своевременно. В нем оказывают поддержку мобилизованным и их семьям, собирают гуманитарную помощь, предоставляют гранты на реализацию культурных, патриотических, творческих проектов.

"Уверен, что переезд Дома народного единства в новое просторное помещение поможет вывести его работу на новый уровень, достичь еще более заметных успехов в деле эффективного взаимодействия власти и общества", - сказал спикер областного парламента.

Также под эгидой Дома народного единства проводятся мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, воспитание патриотизма, противодействие деструктивным течениям, содействие профессиональным и экспертным сообществам.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев добавил, что это первая в регионе площадка для взаимодействия и обмена опытом НКО и различных общественных объединений.

В новом здании Дома представителям НКО будет оказываться консультативная помощь по различным вопросам. Также здесь разместятся аппараты Регионального совета Нижегородской области и региональной Общественной палаты.

Руководитель Дома народного единства Константин Исаев подчеркнул, что в Доме всестороннюю поддержку готовы оказать всем неравнодушным людям.

Отмечается, что ранее аварийное задание было восстановлено всего за 8 месяцев. Теперь в нем обустроены переговорные комнаты, коворкинги, актовые залы.

Архитектором проекта выступил Станислав Горшунов из АБ "ГОРА". Он отметил, что все спроектированные пространства многофункциональны. Например, в актовом зале можно организовать просмотр фильмов, так как ранее в помещении был кинотеатр.

Советник директора ФГБУ "Дом народов России" Тимур Мухамедов рассказал, что равноправное взаимодействие, выстроенное в Нижегородской области, позволит Дому народов России и Нижегородскому Центру общественных связей "Дом народного единства" успешно решать задачи по реализации государственной национальной политики России. 

Напомним, "Дом народного единства" в Нижегородской области был создан по инициативе Глеба Никитина в апреле 2022 года.

На презентации проекта губернатор заявлял, что Дом создан для поддержки действующих организаций, развития гражданского общества и тиражирования лучших практик.

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