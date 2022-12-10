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Происшествия

Борчанин предстанет перед судом за удар полицейского в грудь

16 декабря 2022 13:28  [46] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Борчанин предстанет перед судом за удар полицейского в грудь. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 7 ноября текущего года инспектор ДПС на улице Нагорной поселка Неклюдова остановил автомобиль KIA под управлением 37-летнего мужчины.

Полицейский установил, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. При составлении административного протокола мужчина ударил инспектора в грудь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 318 ч. 1 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья и угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.  

Ранее сообщалось, что полицейский получил ранение при задержании наркозакладчиков в Дзержинске.

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Теги:
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