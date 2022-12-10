Рост тарифа на электроэнергию в Нижегородской области приостановлен впервые за 15 лет Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Рост тарифа на электроэнергию в Нижегородской области приостановлен впервые за 15 лет. Об этом сообщили в Региональной службе по тарифам.

Согласно информации, за последние 3 года тарифы на электричество в регионе устанавливались с индексацией ниже инфляции в 1,3-1,5 раза.

Отмечается, что нижегородцы часто обращаются по вопросам стоимости электроэнергии. Так, этой темы касался 41% обращений на прямую линию губернатора Нижегородской области Глеба Никитина 23 ноября.

С 1 декабря тарифы на электроэнергию сверх социальной нормы потребления не изменились, они останутся на этом уровне до июля 2024 года. В пределах социальной тарифы проиндексированы на минимально допустимом уровне. Изменение составило 8,7%, что меньше инфляции.

Ранее сообщалось, что рост тарифов ЖКХ в Нижегородской области будет меньше прогнозируемого уровня инфляции.