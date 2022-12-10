Лучших работников органов ЗАГС наградили в Нижегородской области в канун профессионального праздника Общество

Фото: Главное управление ЗАГС Нижегородской области

Лучших работников органов ЗАГС наградили в Нижегородской области в канун профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, к 105-летию со дня образования органов ЗАГС России благодарственные письма, почетные грамоты и дипломы получили 38 работников ЗАГС Нижегородской области.

Замгубернатора Петр Банников подчеркнул, что специалисты отделов ЗАГС региона с честью выполняют возложенные на них непростые задачи и продолжают дарить людям радость торжественных моментов

Также прошло награждение победителей конкурсов "Лучший ведущий торжественной церемонии бракосочетания" и "Сохраняя семейные традиции".

Руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова отметила, что развитие и совершенствование работы органов ЗАГС – не просто обязанность, это жизненная позиция каждого сотрудника.

Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что педагог Светлана Сейфи награждена Почетной грамотой Нижегородской области.