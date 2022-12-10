Более 3 тысяч жителей Нижегородской области прошли курсы первой медицинской помощи Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 3 тысяч жителей Нижегородской области прошли курсы первой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, с инициативой о проведении таких курсов в октябре выступил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, бесплатное обучение проходило на базе Нижегородского медицинского колледжа, а также в воинских частях.

Специалисты обучают нижегородцев навыкам по оказанию само- и взаимопомощи в экстремальных условиях, а также при различных ранениях и повреждениях.

Как рассказал директор Нижегородского медицинского колледжа Владимир Гречко, слушателей курса учат оценивать состояние пострадавшего, накладывать жгуты и давящие повязки, проводить сердечно-легочную реанимацию.

При этом он подчеркнул, что такое обучение не является полноценным медицинским образованием.

Ранее сообщалось, что более 100 человек в Нижнем Новгороде проходят курсы начальной военной подготовки.