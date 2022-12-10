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Более 3 тысяч жителей Нижегородской области прошли курсы первой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Напомним, с инициативой о проведении таких курсов в октябре выступил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно информации, бесплатное обучение проходило на базе Нижегородского медицинского колледжа, а также в воинских частях.
Специалисты обучают нижегородцев навыкам по оказанию само- и взаимопомощи в экстремальных условиях, а также при различных ранениях и повреждениях.
Как рассказал директор Нижегородского медицинского колледжа Владимир Гречко, слушателей курса учат оценивать состояние пострадавшего, накладывать жгуты и давящие повязки, проводить сердечно-легочную реанимацию.
При этом он подчеркнул, что такое обучение не является полноценным медицинским образованием.
Ранее сообщалось, что более 100 человек в Нижнем Новгороде проходят курсы начальной военной подготовки.
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