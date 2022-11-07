Члены общественной палаты Нижегородской области посетили курсы начальной военной подготовки Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Члены общественной палаты Нижегородской области посетили курсы начальной военной подготовки, которые проходят на базе нижегородского отделения ДОСААФ. Обучение проводят специалисты "Рокот-НН". Корреспондент НИА "Нижний Новгород" побывал на одном из занятий курсов и узнал, как нижегородцы обучаются военному делу.

В ноябре Общественная палата, движения "Рокот-НН" и "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" договорились о взаимодействии при подготовке курсов.

Как рассказал и.о. председателя нижегородского отделения ДОСААФ Александр Галкин, сейчас курсы начальной военной подготовки в Нижнем Новгороде проходит 101 человек, которые разделены на 5 групп.

О движении "Рокот-НН" он узнал из Telegram-канала и решил сразу помочь им в предоставлении материальной базы для курсов. Помощь в организации занятий оказывает и Общественная палата Нижегородской области.

Курс включает в себя 4 теоретических занятия (для желающих продолжить обучение и дальше - 8 лекций) и 3 практических, которые включают в себя обучение использованию противогаза, сбор и разбор автомата, огневую подготовку, тактику на поле боя, ориентирование на местности, а также базовую медицинскую и психологическую подготовку.

Сегодня теоретическое занятие было посвящено радиационной и химической защите и началось с отработки команды "Газы!".

По словам инструктора Ильи Новосадова, норматив по надеванию противогаза составляет от 7 до 10 секунд. Отсчет заканчивается на последнем человеке, выполнившим команду.

Первая попытка заняла у обучающихся целых 29 секунд, а вот со второй уже получилось быстрее - 12 секунд. Илья Новосадов отметил, что при дальнейшей практике курсанты точно смогут уложиться в нормативы.

После практического элемента обучающихся ознакомили с войсковым прибором химической разведки (ВПХР). Он предназначен для определения отравляющих веществ в воздухе. По окрашиванию специальной трубки солдат может понять примерное количества вещества в воздухе - неопасное, опасное и смертельно опасное.

После лекции по индивидуальной защите курсантов ждало обучение использованию БПЛА на поле боя.

Специалист рассказал мужчинам о самом устройстве, специфике использования дрона при контакте с противником. Также прошло ознакомление с настройкой БПЛА и подготовкой к полету.

В заключение мероприятия член общественной палаты Нижегородской области, генерал-лейтенант в отставке Алексей Меркурьев отметил, что подготовка молодежи и населения страны к армии будет расширяться. Например, будет увеличиваться материальная база, также ведется поиск новых специалистов по военной подготовке.

"Как наши мудрые предки говорили: "хочешь мира, готовься к войне", - сказал Алексей Меркурьев.

Напомним, что курс по начальной военной подготовке появится в школах Нижегородской области со следующего учебного года.