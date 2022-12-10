Самоходно-артиллерийская установка ИСУ-152 "Зверобой" установлена в парке Победы Нижнего Новгорода Общество

Самоходно-артиллерийская установка ИСУ-152 "Зверобой" пополнила экспозицию парка Победы в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в МАУК "Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности", достаточно редкий экспонат, сделать его макет практически невозможно. ИСУ-152 — это установка большого калибра, совмещенная с бронезащитой и маневренностью танка.

На полях сражений ИСУ-152 появился в 1943 году. Она успешно пробивала лобовую броню и отрывала башни немецких "Тигров" и "Пантер". Впервые установку применили в танковом сражении под Прохоровкой на Курской дуге. А особую любовь советских солдат она получила при взятии укрепленных крепостей нацистов в Западной Европе. Противостоять такому оружию было практически невозможно. В историю машина вошла под прозвищем "Зверобой".

В парке Победы ИСУ-152 установлен на аллее танкистов рядом с танком Т-34(85).