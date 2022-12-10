Первый в России проект по преодолению синдрома выгорания среди медиков начнут реализовывать в Нижегородской области Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

Первый в России проект по преодолению синдрома выгорания среди медиков начнут реализовывать в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, проект обсуждался на форуме "Моя поликлиника", в котором принял участие министр и главные врачи поликлиник.

Нижегородские медики поделились своим опытом по преодолению синдрома выгорания. Этот диагноз с 2019 года введен в систему классификации болезней.

По словам Давида-Мелика Гусейнова, в отчетах чиновниках решение проблемы выгорания описывается как "используется психологическая помощь".

"Но это это заклинание часто не имеет эффекта. Чтобы не выгореть, надо заметить первые симптомы. А для руководителя организации - не допустить эскалации вируса выгорания в коллективе. К сожалению, эта тема часто не в приоритете. Но именно она приводит к потери большинства специалистов", - подчеркнул замгубернатора.

Для помощи врачам в следующем году в Нижегородской области совместно с ведущими вузами России и департаментом здравоохранения Москвы будет реализован проект по преодолению синдрома выгорания среди медиков.

Ранее сообщалось, что список "стоп-слов" разработали для нижегородских медиков.