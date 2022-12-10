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Общество

Первый в России проект по преодолению синдрома выгорания среди медиков начнут реализовывать в Нижегородской области

18 декабря 2022 10:16  [103] Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

Первый в России проект по преодолению синдрома выгорания среди медиков начнут реализовывать в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, проект обсуждался на форуме "Моя поликлиника", в котором принял участие министр и главные врачи поликлиник.

Нижегородские медики поделились своим опытом по преодолению синдрома выгорания. Этот диагноз с 2019 года введен в систему классификации болезней.

По словам Давида-Мелика Гусейнова, в отчетах чиновниках решение проблемы выгорания описывается как "используется психологическая помощь".

"Но это это заклинание часто не имеет эффекта.  Чтобы не выгореть, надо заметить первые симптомы. А для руководителя организации - не допустить эскалации вируса выгорания в коллективе.  К сожалению, эта тема часто не в приоритете. Но именно она приводит к потери большинства специалистов", - подчеркнул замгубернатора.

Для помощи врачам в следующем году в Нижегородской области совместно с ведущими вузами России и департаментом здравоохранения Москвы будет реализован проект по преодолению синдрома выгорания среди медиков. 

Ранее сообщалось, что список "стоп-слов" разработали для нижегородских медиков.

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Теги:
Медицина и здоровье
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