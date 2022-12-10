МЧС развернуло городок жизнеобеспечения в Кстовском районе в связи с непогодой Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

МЧС развернуло городок жизнеобеспечения в Кстовском районе в связи с непогодой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, городок развернут в превентивных целях в 06:24 18 декабря. Он находится в Кстовском районе на 452 км трассы М-7 "Волга" у деревни Ветчак.

В нем работают 9 человек и 5 единиц техники.

Ранее сообщалось, что почти 20 тысяч кубометров снега вывезли с нижегородских улиц 16-17 декабря.