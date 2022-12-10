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МЧС развернуло городок жизнеобеспечения в Кстовском районе в связи с непогодой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, городок развернут в превентивных целях в 06:24 18 декабря. Он находится в Кстовском районе на 452 км трассы М-7 "Волга" у деревни Ветчак.
В нем работают 9 человек и 5 единиц техники.
Ранее сообщалось, что почти 20 тысяч кубометров снега вывезли с нижегородских улиц 16-17 декабря.
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