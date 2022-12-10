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Общество

Последствия снегопада в Нижнем Новгороде устраняет вся имеющаяся у коммунальных служб техника

18 декабря 2022 12:38  [66] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Последствия снегопада в Нижнем Новгороде устраняет вся имеющаяся у коммунальных служб техника. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Так, в Ленинском районе ночью проходили работы по вывозу снега, освобождению бортового камня дорог от снежных масс, а также противогололедной обработке. С утра дорожные службы очищают основные магистрали, пешеходные тротуары и мосты, лестничные спуски, остановки общественного транспорта и т. д. Снегоуборочные работы ведутся на улицах Даргомыжского, Таганской, Тургайской, в Молитовском затоне и т.д. 

В Автозаводском районе особое внимание уделяется расчистке подходов к школам, детским садам, поликлиникам. Рабочие расчищают остановочные павильоны, пешеходные тротуары на ул.Школьная, Челюскинцев, Львовская, Ореховская, пр. Кирова, площади Киселева и др. Кроме того, проводятся работы на всех благоустроенных общественных пространствах на территории района от сквера на ул. Мончегорской до ул. Пермякова и Дружаева. На придомовых территориях на работу вышли более 900 дворников и 45 единиц техники.

В Приокском районе задействовано 58 единиц техники и 92 дорожных рабочих на очистке главных и внутриквартальных дорог, остановок, тротуаров и общественных пространств. За последние сутки с территории района вывезено более 2 тысяч кубометров снега.

В Канавинском районе очистка остановочных павильонов проходит на улицах Мурашкинской, Советской, Металлургической, Мещерском бульваре. Очистка прибордюрной полосы ведется на улице Советской, Канавинском мосту, Метромосту. Кроме того, уборка проходит в сквере Гордеевский, в сквере по улице Генерала Зимина, в сквере по улице Сергея Есенина, в сквере Канавинский.

В Советском районе задействовано 50 единиц спецтехники и 38 дорожных рабочих. Уборка снега идет на улицах Бекетова, Невзоровых, пл. Лядова. Отмечу, что рабочие трудятся в две смены. Всю ночь они расчищали дороги на улицах Богородского, Васютина, Высоковский проезд и на проспекте Гагарина.

В Сормовском районе в первую очередь прометаются дороги категории А и Б, далее идёт уборка внутриквартальных дорог. По итогам проверок неудовлетворительное качество работ выявлено на ул. Зайцева, у д. 7,12,, придомовой территории д. 20,21, 21/1, 21/2 по ул. Победной, в 6 и 5 микрорайонах. В 7 микрорайоне не очищена парковка у д. 34 по ул. Героев Космоса, проезд у д. 21 по ул. Гаугеля, на проезде у д. 52 по ул. Станиславского, проезде на ул. Ногина тоже необходимо привести в надлежащий вид. Ночью снег был вывезен с ул. Зайцева, Алексеева, Машинной, а также Светлоярской, Мокроусова, Гаугеля. 

В Нижегородском районе ночью осуществлялся вывоз снега с площади Минина, площади Благовещенская, площади Горького, площади Лядова, Нижне-Волжской набережной, улиц Рождественская, Кожевенная, Пожарского, Горького, Костина, Добролюбова.

В Московском районе ночью вывозили снег с улиц Ярошенко, Давыдова, Мирошникова. Работает спецтехника и 250 дворников.

Ранее сообщалось, что МЧС развернуло городок жизнеобеспечения в Кстовском районе в связи с непогодой.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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