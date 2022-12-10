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Общество

Специалисты аритмологического центра больницы им. Семашко ежегодно проводят около 2 тысяч консультаций пациентам с кардиопатологиями

18 декабря 2022 13:47  [88] Общество

Фото: Больница им. Семашко

Специалисты аритмологического центра больницы им. Семашко ежегодно проводят около 2 тысяч консультаций пациентам с кардиопатологиями. Об этом сообщили в Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко.

Согласно информации, основным направлением Центра является диагностика и лечение аритмий. Врач аритмолог-кардиолог проводит обследование, рекомендует лечение, организует динамическое наблюдение при различных нарушениях ритма сердца. 

Как рассказала врач аритмолог-кардиолог высшей категории Ольга Ненастьева, проконсультироваться необходимо пациентам с перебоями в работе сердца, приступами сердцебиения, предобморочными состояниями.

По словам Ольги Ненастьевой, на консультативный прием в основном приходят пациенты со сложными нарушениями ритма и проводимости, синкопальными (обморочными) состояниями неясной этиологии. При наличии показаний пациентам проводят диагностическую и лечебную чреспищеводную электрокардиостимуляцию для планового или экстренного восстановления ритма, суточное кардиомониторирование. 

Ранее сообщалось, что более 14 тысяч нижегородцев с заболеваниями сердца получили лекарства по федеральной льготной программе.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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