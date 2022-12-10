Более 14 тысяч нижегородцев с заболеваниями сердца получили лекарства по федеральной льготной программе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской обалсти

За 11 месяцев 2022 года более 14 тысяч нижегородцев получили лекарства по льготной программе федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Кроме того, сообщили в региональном правительстве, около 1 тысячи пациентов высокого риска, которые находятся под диспансерным наблюдением, получат лекарства в течение декабря.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, пилотный проект по "бесшовной маршрутизации" пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями реализуется в регионе с мая 2021 года. Благодаря ему поддерживающую лекарственную терапию получают нижегородцы-нельготники, пережившие острые сердечно-сосудистые катастрофы или определённые кардиохирургические вмешательства.

Так, нижегородцы, которые перенесли тяжёлые сердечно-сосудистые заболевания и операции, имеют право в течение года бесплатно получать ряд необходимых лекарственных препаратов. Причём в рамках проекта система выдачи лекарств значительно упростилась: полный набор необходимых медикаментов пациент получает сразу в день выписки из больницы. Лекарственное обеспечение производится на срок от 3 до 6 месяцев .

По словам главы регионального Минздрава Давида Мелик-Гусейнова, в проекте участвуют два региональных сердечно-сосудистых центра, СККБ им. академика Королёва, а также 16 первичных сосудистых центров, 14 отделений реабилитации и ещё два частных учреждения.

Координатором проекта в регионе выступает Нижегородская ГКБ №5. В её цифровой системе собрана вся информация о нижегородцах, которым положено льготное лекарственное обеспечение.

Ранее сообщалось, что Минздрав Нижегородской области и Приволжский окружной медцентр ФМБА России заключили соглашение о сотрудничестве.