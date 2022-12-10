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Общество

Время доезда скорой помощи на вызов в Нижегородской области увеличилось на 7% из-за снегопада

18 декабря 2022 14:41  [102] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Время доезда скорой помощи на вызов в Нижегородской области увеличилось на 7% из-за снегопада. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, на линию выпущено максимально число бригад и машин, но ситуация остается напряженной.

Давид Мелик-Гусейнов попросил водителей парковать свои автомобили так, чтобы они не загораживали проезд для экстренных служб.

"Если видите, что наши машины скорой помощи буксуют, будем признательны, если поможете. В бригадах бывает всего один мужчина и тот - водитель", - отметил замгубернатора.

Также необходимо открыть придомовые шлагбаумы, чтобы организовать доезд бригад до подъездов. 

"Непростые испытания даёт нам погода. Снегопады скоро закончатся, но я уверен, что чувство осознания, что ты помог кому то помогать долго будут греть душу", - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что последствия снегопада в Нижнем Новгороде устраняет вся имеющаяся у коммунальных служб техника.

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Теги:
Здравоохранение
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