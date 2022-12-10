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Общество

Скончался основатель ГК "Электроника" и экс-депутат Заксобрания Нижегородской области Александр Кузнецов

18 декабря 2022 17:50  [453] Общество

Скончался основатель ГК "Электроника" и экс-депутат Заксобрания Нижегородской области Александр Кузнецов. Об этом сообщили в НРО "Опора России".

Согласно информации, отпевание и прощание с Александром Кузнецовым пройдет 20 декабря в 12:00 в Кафедральном Соборе Александра Невского, по адресу Стрелка 3А.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования семье и родственникам покойного. 

СПРАВКА:

Александр Юрьевич Кузнецов родился 6 ноября 1959 года в городе Горьком. После службы в армии в ракетных войсках стратегического назначения пошел работать на Машиностроительный завод электриком.

С 1985 года – школьный учитель труда и черчения, физкультуры и математики. Одновременно с этим учится в Горьковском педагогическом университете.

В 1988 году Александр Кузнецов организовал фирму по продаже и обслуживанию радиоаппаратуры, выросшую в крупнейшую в городе группу компаний "Электроника".

В 2006 году стал депутатом Законодательного собрания Нижегородской области.

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