Два человека погибли в ДТП в Воротынском районе в ночь на 19 декабря Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Страшная авария с двумя погибшими произошла в ночь на 19 декабря на 538 километре трассы М-7 "Волга" в Воротынском районе. Об этом сообщили в ГИБДД по Нижегородской обалсти.

Согласно информации, в 23:50 водитель ГАЗель 2824NE не справился с управлением и выехал на "встречку", где врезался в Cadillac Escalade.

В результате столкновения погибли 50-летний водитель фургона и 48-летний водитель внедорожника.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: шесть человек и две единицы спецтехники.

Напомним, один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Арзамасском районе на автодороге Выездное-Дивеево-Сатис.