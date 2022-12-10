Жилой комплекс из 23-этажных домов планируется возвести на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Жилой комплекс из 23-этажных домов планируется возвести на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, заказчиком и разработчиком проекта выступило АО "СЗ НО "Дирекция по строительству".

На предоставленной визуальной концепции изображены три 23-этажных здания. Рядом с будущим ЖК на проекте изображены таунхаусы: предположительно, что стройплощадка будет находиться рядом с ЖК "Баден-Баден".

Архитектурный совет принял предоставленное решение за основу для дальнейшего проектирования.

Ранее сообщалось, что строительство ЖК из 11 домов в Автозаводском районе профинансировано на 6,1 млрд рублей.