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Жилой комплекс из 23-этажных домов планируется возвести на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно информации, заказчиком и разработчиком проекта выступило АО "СЗ НО "Дирекция по строительству".
На предоставленной визуальной концепции изображены три 23-этажных здания. Рядом с будущим ЖК на проекте изображены таунхаусы: предположительно, что стройплощадка будет находиться рядом с ЖК "Баден-Баден".
Архитектурный совет принял предоставленное решение за основу для дальнейшего проектирования.
Ранее сообщалось, что строительство ЖК из 11 домов в Автозаводском районе профинансировано на 6,1 млрд рублей.
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