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Общество

Строительство ЖК из 11 домов в Автозаводском районе профинансировано на 6,1 млрд рублей

24 ноября 2022 18:21  [201] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Строительство ЖК из 11 домов в Автозаводском районе профинансировано на 6,1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Банка "Дом.РФ".

Согласно информации, средства предоставлены застройщику "ННДК Автозавод" на строительство жилого комплекса "Смородина" на пересечении улиц Ореховская, Зеленхозовская и Патриотов.

На этом участке будет построено 11 многоквартирных домов общей площадью 105,5 тыс. кв. м на 1502 квартиры.

Планируется, что первая очередь ЖК будет сдана во втором квартале 2025 года, а полностью проект будет завершен в третьем квартале 2027 года.

Как рассказал управляющий директор Поволжского регионального центра Банка ДОМ.РФ Александр Галичанин, в Нижегородской области с финансированием от Банка строится более 1,1 млн кв. м жилья. С 2019 года застройщикам региона были предоставлены кредиты на сумму около 46 млрд рублей. 

Ранее сообщалось, что ЖК из двух 12-этажных домов планируется построить в Сормовском районе.

Также напомним, что Архсовет одобрил проект жилого комплекса и детского сада в Автозаводском районе.

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Теги:
Жилье Строительство
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