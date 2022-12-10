Выставка уникальных ёлочных игрушек откроется в нижегородском музее "Назад в СССР" 22 декабря Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В музее "Назад в СССР", расположенном на территории нижегородского зоопарка "Лимпопо", 22 декабря откроется уникальная выставка ёлочных игрушек "Советской ёлки яркие огни" (0+). Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

В частности, в музее будут представлены новогодние ели, украшенные редкими ёлочными игрушками ручной работы, в том числе и довоенного времени.

"Нам удалось собрать действительно уникальную коллекцию игрушек из разных уголков нашей страны и ближнего зарубежья. Это очень редкие ёлочные украшения, выпускавшиеся ограниченными партиями различными артелями - товариществами и объединениями, которых сейчас уже нет. Большинство игрушек были раскрашены вручную и хранят в себе частичку души мастеров", - рассказал автор и создатель музея "Назад в СССР" Владимир Герасичкин.

Так, в экспозиции будут представлены, в том числе ёлочные игрушки, которые выпускались в СССР в честь разных исторических событий - таких как запуск первого искусственного спутника Земли, фестиваль молодёжи, выход на советские экраны нового фильма. Например, игрушка из ваты в виде клоуна: небольшая партия таких ёлочных игрушек появилась после выхода фильма "Цирк" (1936 год, режиссёр Григорий Александров).

Кроме того, посетители музея смогут увидеть и легендарную коллекцию "Кремлёвских гигантов" - больших ёлочных игрушек из толстого стекла, некогда украшавших главную московскую новогоднюю ёлку.

Ранее сообщалось, что детские новогодние программы стартовали в культурных учреждениях Нижнего Новгорода с 14 декабря.