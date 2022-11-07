Детские новогодние программы стартуют в культурных учреждениях Нижнего Новгорода с 14 декабря Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородские театры, музеи, библиотеки и другие культурные учреждения анонсировали проведение новогодних программ (6+). Первые праздничные мероприятия состоятся уже 14 декабря. Билеты на ряд представлений доступны, в том числе, по Пушкинской карте, уточнили в городском депкультуры.

Центр культуры и кино "Зарница" приглашает детей 6-10 лет на развлекательную программу "Новогодний кинобум". Ребят ждут приключения в киностудии, где под Новый год пропал фильм с поздравлением Деда Мороза. Зрители смогут принять активное участие в спектакле, потанцевать под новогодние хиты, увидеть самый новый мультфильм и сделать яркие фотографии у новогодней фотозоны. Программа рассчитана на группы от 15 до 30 человек.

Расписание: с 19 по 29 декабря в 10:00, 13:00, 16:00.

Билеты - в кассе кинотеатра по предварительной брони (тел.: 465-19-18).

Театр "Преображение" подготовил новогоднюю сказку "Кот на Новый год". Грядущий 2023 год – год Кота, но крысы, вечные противники кошек, не хотят допустить его наступления. Они мечтают править миром - тогда каждый год будет годом Крысы. Они подготовили коварный план, но кто осмелится встать на их пути?

Расписание: 23 декабря в 10:30; 28 декабря в 13:00; 3 января в 10:30, 13.00, 15.30; 4 января в 10:30, 13:00, 15:30; 5 января в 15:30; 6 января в 10:30; 7 января в 13:00.

Билеты – в кассе и на сайте театра.

В театре "Комедия" на большой сцене пройдёт новогодний детектив "Каждому ребёнку – по новогодней ёлке!". Новогодний лес полон гостей: все готовятся к весёлой встрече Нового года. Да вот беда – все ёлочки пропали! Как же быть?!.. Герои возьмутся за новогоднее расследование.

На малой сцене пройдёт интерактивная сказка "Время хранит секреты", в которой дети сами станут героями новогоднего спектакля. Им предстоит отправиться в удивительное путешествие в город, где живёт время и починить волшебные Часы времён.

За 30 минут до начала спектакля стартует игровая программа в фойе. Новогодний подарок приобретается отдельно в кассе театра. В театр необходимо взять сменную обувь.

Расписание:

Большая сцена - с 23 декабря по 8 января (кроме 31 декабря и 1 января) в 11.00 и в 14.00.

Малая сцена: с 23 декабря по 8 января (кроме 31 декабря и 1 января) в 11:30 и 14:30.

Билеты – в кассе и на сайте театра.

Театр музыкальной комедии им. Степанова подготовил праздничную концертную программу "С Новым годом!", которая состоится в ДК ГАЗ - 17 декабря в 17:00, в ДК "Красное Сормово" 18, 24, 25 декабря и 8 января. Кроме того, праздничная концертная программа "Новый год настаёт!" состоится 23 декабря в 18:30 в Кремлёвском концертном зале.

Билеты – на сайте театра.

Театр "Вера" приглашает юных зрителей на новогоднее представление "Как Иванушка за дедом Морозом летал". Ребята побывают в Тридевятом царстве, где живут царь Берендей, дочь его Марья-красавица, да много ещё народу разного - и главный герой Иван-Дурачок. Предстоит ему отправиться в Морозов-город, и в пути его ждёт много испытаний и неожиданных встреч.

Расписание: 23 декабря в 16:00, 3 января в 10:30, 5 января в 13:30 и 7 января в 10:30 и 16:00.

Билеты – на сайте театра.

В Нижегородском театре кукол игровое представление для юных зрителей начнётся уже в фойе театра – с хороводов вокруг зелёной красавицы ёлки. А в зрительном зале всех ждёт увлекательный квест "Новогодние сны Деда Мороза", в ходе которого мальчишки и девчонки побывают в стране Драконов, попадут в замок Песчаного короля, пройдут по стране Эльфов, встретятся с Королевой гор и сразятся с коварным Снежным троллем.



Расписание: с 17 по 31 декабря, со 2 по 8, 14 и 15 января, начало спектаклей – в 11:00, 13:30, 16:00 и 18:30.

Билеты - в кассе и на сайте театра.



ТЮЗ представляет премьеру яркого музыкального спектакля "Волшебные превращения под Новый год". Зрителей ждут "пряничные" декорации, неповторимые авторские костюмы, яркие спецэффекты и герои сказки: Мальчик, Плюшевый Кролик, Кожаный Конь, Фея из детской и многие другие. В этой истории героям придется пройти нелёгкие испытания.



Расписание: 24-31 декабря, 2-6 января.

Билеты - в кассе и на сайте театра.



Нижегородский театр оперы и балета в новогодние праздники представит традиционную волшебную постановку - балет "Щелкунчик" — красивую рождественскую историю о маленькой девочке с отважным и любящим сердцем. О том, как она сумела разрушить чары злого волшебника и спасти прекрасного Принца-Щелкунчика. А ещё — о доброй фее, сказочной стране и… о чудесных снах, которые обязательно сбудутся, если в них очень и очень верить…

Расписание: 24-31 декабря, 2-8 января, начало спектаклей в 12:00, 15:00 и 18:30.

Билеты - в кассе и на сайте театра.

В музейно-выставочном центре "Микула" 14 декабря в 14:00 откроется выставка "Новый год в СССР", где каждый сможет познакомиться с предметами быта 1950-70-х годов. Билеты - в кассе и на сайте.

В Музее-квартире А.М.Горького 19 декабря в 11:00 и 23 декабря в 14:00 состоится литературно-музыкальная феерия и спектакль "Щелкунчик" от студии песочной анимации. Билеты можно приобрести по предварительной брони по телефону: 436-16-51.

"Домик Каширина" приглашает на разноцветный вояж по Музею детства писателя Максима Горького с мастер-классом и сюрпризом. Билеты доступны по предварительной брони по телефону: 433-85-89.

В Нижегородском планетарии им. Г.М. Гречко пройдут космические сказки от Деда Мороза "Приключения Хрумки в зимнем лесу". Новогодняя история познакомит посетителей планетария с созвездиями зимнего ночного неба, а также с необыкновенными явлениями, которые можно увидеть на небе - полярным сиянием и полётом астероида.

Расписание: 24 декабря в 12:00, 29 и 30 декабря в 11:00.

Билеты – в кассе и на сайте планетария.

Ещё в планетарии пройдёт мастер-класс "Космическая ёлочная игрушка", на котором любой желающий сможет изготовить собственную модель планеты или спутника в точном соответствии с их реальным внешним видом. Каждый заберёт с собой не просто яркий шарик, а настоящую мини-модель любимого космического объекта, а ещё множество знаний о планетах Солнечной системы, которыми обязательно поделится ведущий.

Расписание: 17 декабря в 14:00, 24 декабря в 16:00, 28 декабря в 15:00, 29 декабря в 12:30.

Билеты – в кассе и на сайте планетария.

Музыкальная сказка "Новогодний маскарад" расскажет о новогодних приключениях героев любимых сказок - Деда Мороза, Снегурочки и, конечно же, Бабы Яги. Вместе с детьми камерный хор "Нижний Новгород" отправится на поиск разгадки тайны волшебного посоха Деда Мороза. Ребята и музыканты споют любимые новогодние песни и поиграют.

Расписание: 24 декабря в 14:00, 25 декабря в 17:00, 28 декабря в 14:00, 29 декабря в 14:00 и 16:00, 30 декабря в 12:30 и 14:00.

Билеты – в кассе и на сайте планетария.

Образовательная программа "Звёзды в Новогоднюю ночь" пройдёт 30 декабря в 18:00. Вид звёздного неба зависит от времени года: летом нам светят одни звёзды, а зимой - другие. Зимнее небо - настоящая сокровищница! Под малым куполом планетария каждый раз происходит волшебство: в программе - самые впечатляющие объекты глубокого космоса – всё то, что можно увидеть на небе в новогоднюю ночь!

Образовательная программа "Новый год на Земле и в космосе" состоится 24 и 25 декабря в 15:00. Детям расскажут о том, как отмечают праздник в разных уголках нашей планеты и даже за её пределами – на околоземной орбите. Ребята заглянут на Международную космическую станцию и узнают, как наряжают ёлку космонавты, что у них на праздничном столе и видели ли они пролетающего над Землёй Деда Мороза.

Кроме того, можно посетить новогоднюю экскурсию по планетарию. В зале "Космонавтика" гости узнают, как празднуют Новый год и Рождество космонавты на орбите, кто первым отметил Новый год в космосе, и даже полюбоваться Землёй из виртуального модуля "Купол" (визуальная имитация того, что видят космонавты, находясь в одном из модулей МКС). В зале "Астрономия" можно узнать звёзды и созвездия, сверкающие на небе в новогоднюю ночь, а также получить "предсказание" о том, какие астрономические события и явления ждут в 2023 году.

Расписание: 24 и 25 в 16:00 и 18:00; 28 и 29 декабря в 18:00.

Билеты – по предварительной заявке по телефонам: 8 (831) 272 50 94, 246 70 65.

В ОДЦ "Надежда" на ул.Котова, 2 и в кинотеатре "Буревестник" пройдёт игровая театрализованная программа "Полёт в Зазеркалье" для детей с 3 до 10 лет. К ребятам придут сразу два Деда Мороза, а какой из них настоящий - придётся выяснить самим юным зрителям во время театрализованного шоу.

Расписание: 28 декабря в 12:30, 3 января в 11:00 и 13:30 (ОДЦ "Надежда"); 26 декабря в 10:00 ("Буревестник").

Продажа билетов в ОДЦ "Надежда" с 10:00 до 18:00 в рабочие дни, в кассе кинотеатра.

В ОДЦ "Молодёжный" на ул. Дьяконова, 25А 17 декабря в 11:00 пройдёт детская новогодняя театрализованная программа "Проделки вороны и лисы" для детей 3-6 лет. Лиса и Ворона похищают Новогодние приглашения для лесных жителей, проказничают в лесу. Но благодаря Деду Морозу, Снегурочке и помощи ребят приглашения возвращаются и лесные жители веселятся!

Продажа билетов с 12 декабря в ОДЦ "Молодёжный" в рабочие дни с 9:00 до 16:00.

В ДК им. Орджоникидзе состоится новогоднее театрализованное представление "Новогодние приключения Вити и Маши". Мальчишки и девчонки окажутся в сказке, где им придётся встретиться с Бабой Ягой, Лешим, Котом Матвеем и самим Кощеем - и спасти Снегурочку из их плена.

Расписание: 29 декабря в 13:00, 30 декабря - в 10:30, 3, 4, 5 января в 10:30 и в 13:30.

Билеты в кассе ДК по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00.

Напомним также, что основной площадкой празднования Нового года станет Нижегородская ярмарка. Здесь будут доступны каток, Дом Деда Мороза и Ярмарочный базар. В рамках "Губернаторской ёлки" пройдет ледовое шоу Татьяны Навки "Аленький цветочек".

На площади Горького с 23 декабря по 8 января вновь пройдет "Горьковская ярмарка". А с 29 декабря у стадиона "Нижний Новгород" будет доступна зимняя площадка "Спорт Порт".