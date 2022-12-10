Треть месячной нормы снега выпало в Нижнем Новгороде за прошедшие выходные Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Треть месячной нормы снега выпало в Нижнем Новгороде за прошедшие выходные. Об этом рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Андрей Житников.

По его словам, утром в Нижнем Новгороде были зафиксированы пробки в 7-8 баллов, что является обычным показателем для зимы. Общественный транспорт продолжает работу без серьезных сбоев.

За прошедшие выходные выпало более 30 см снега - треть месячной нормы. Синоптики отмечают, что такие сугробы характеры для января. Для уборки было снега было задействовано 600 единиц техники и 4 тысячи дворников и дорожных рабочих.

Директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин отметил больше количество жалоб от нижегородцев, которые с трудом могут выехать из своих дворов из-за того, что ДУКи и ТСЖ не смогли оперативно отреагировать на снегопад. В связи с этим с утра инспекторы АТИ начали работать по обращениям граждан.

В ночь с 18 на 19 декабря в Ленинском районе прометались улицы Лейтенанта Шмидта, Молодая Гвардия, Кружковская, Лагерная, Заозерная и другие. Утром работы шли на проспекте Ленина, Новикова-Прибоя, Июльских Дней, улицы Космонавта Комарова, Голубева, Адмирала Нахимова и других. Сейчас прометание дорог ведется на улицах Радио, Героя Попова, Героя Чугунова и других.

В Приокском районе снег вывозится на улицах Петровского, Крылова и на проспекте Гагарина. Дорожные рабочие очищают тротуары, лестницы и пешеходные переходы в микрорайонах Суриковский и Щербинки-2. С начала декабря в районе вывезено около 19 тысяч кубометров снега.

В Московском районе на улицах работают 34 единицы техники. Снег вывозится с Московского шоссе, пр. Героев, ул. Лубянской и Гастелло. Во дворах работают более 200 дворников.

В Нижегородском районе особое внимание уделяется Казанскому шоссе, улицам Родионова, Усилова, Фруктовая, Верхне-Печерская. Также производится уборка и вывоз снега в общественных пространствах. Прошедшей ночью осуществлялся вывоз снега с площади Минина, площади Горького, Нижне-Волжской набережной, улиц Большая Покровская, Минина, Почаинская, Фрунзе, Красносельская, Добролюбова, Ильинская, Алексеевская. В настоящее время идут работы по очистке Большого и Малого скверов на площади Минина, площади Театральной, площади Маркина, сквера на улице Яблоневая и других территорий.

В Сормовском районе ночью снег вывозился с участков на ул.Культуры, Коминтерна, Свободы. Сегодня днем вывоз запланирован на участках ул. Планетной, Героев Космоса, Иванова, Зайцева, пр. Кораблестроителей. По итогам утренней проверки некачественные работы выявлены во дворах на ул. Культуры, а также по дорогам на ул. Рубинчика и ул.Чугурина.

В Канавинском районе ночью убирали снег с тротуаров и лестничных спусков на Канавинском мосту, Гордеевском виадуке, на улице Совнаркомовской. Остановки общественного транспорта, а также подходы к пешеходным переходам очищали на улицах Самаркандской, Совнаркомовской, Бетанкура, Карла Маркса, Мещерском бульваре.

В Автозаводском районе сегодня идет расчистка дорог в поселках частного сектора, рабочие задействованы на улицах Аркадия Гайдара, Ореховской, пр. Бусыгина и др. Снег вывозится с придомовых территорий, а также с пр. Ленина, пр. Молодежный и других улиц.

В Советском районе ночью велась очистка ул.Барминской, Ванеева, Бекетова и проспекту Гагарина. Также работы по уборке снега проходили на Окском съезде, ул.Генерала Ивлиева, на конечной автобусной остановке в микрорайоне "Кузнечиха 2", расчищали обочины по ул. Медицинской. Утром рабочие убирали автобусные остановки на ул.Братьев Игнатовых и Горбатовской, расчищали тротуары по ул.Ижорской и ул. Нартова.

С телефонами, по которым можно обратиться для вывоза снега, можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Нижнем Новгороде составляет 150-200% от нормы.