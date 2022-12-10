Высота снежного покрова в Нижнем Новгороде составляет 150-200% от нормы Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Высота снежного покрова в Нижнем Новгороде составляет 150-200% от нормы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, сейчас с последствиями снегопада борются более 600 единиц снегоуборочной техники и почти 4 тысячи дворников и дорожных рабочих.

Утром в Заречной части Нижнего Новгорода высота снежного покрова составляла 22 см, а в Нагорной - 39 см, что на 150-200% больше нормы.

Прогнозируется, что снег будет и завтра. Количество осадков составит 10-15 мм за сутки.

Юрий Шалабаев рекомендовал нижегородцам воздержаться от поездок по городу.

Ранее сообщалось, что последствия снегопада в Нижнем Новгороде устраняет вся имеющаяся у коммунальных служб техника.

Также напомним, что время доезда скорой помощи на вызов в Нижегородской области увеличилось на 7% из-за снегопада.