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Дзержинское предприятие по выпуску поверхностно-активных веществ модернизировало производство за 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, ООО "Завод синтанолов" проводило техническое перевооружение производства в 3 этапа с 2019 года. Общая стоимость инвестпроекта составила около 1 млрд рублей, вложенных самим предприятием.
Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян, поверхностно-активные вещества – это основа большинства моющих средств, они широко применяются при производстве бытовой химии и косметики, а также во многих отраслях промышленности. Модернизация позволила увеличить объем их производства примерно на 30%.
Заместитель гендиректора предприятия по производству Николай Сдобнов добавил, что также в рамках инвестпроекта было создано 20 новых рабочих мест.
Ранее сообщалось, что производитель бытовой химии "Синергетик" планирует расширить производство в Дзержинске.
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