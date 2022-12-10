Дзержинское предприятие по выпуску поверхностно-активных веществ модернизировало производство за 1 млрд рублей Бизнес

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дзержинское предприятие по выпуску поверхностно-активных веществ модернизировало производство за 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, ООО "Завод синтанолов" проводило техническое перевооружение производства в 3 этапа с 2019 года. Общая стоимость инвестпроекта составила около 1 млрд рублей, вложенных самим предприятием.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян, поверхностно-активные вещества – это основа большинства моющих средств, они широко применяются при производстве бытовой химии и косметики, а также во многих отраслях промышленности. Модернизация позволила увеличить объем их производства примерно на 30%.

Заместитель гендиректора предприятия по производству Николай Сдобнов добавил, что также в рамках инвестпроекта было создано 20 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что производитель бытовой химии "Синергетик" планирует расширить производство в Дзержинске.