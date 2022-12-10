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Общество

Нижегородский водоканал перешел с двухставочного на одноставочный тариф на воду

19 декабря 2022 13:58  [220] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский водоканал перешел с двухставочного на одноставочный тариф на воду. Об этом сообщили в Региональной службе по тарифам.

Согласно информации, с 1 декабря жители Нижнего Новгорода за кубометр холодной воды будут платить 31,88 рублей, что на 4,12 рублей больше, чем в ноябре.

Отмечается, что тариф в Нижнем Новгороде остается ниже, чем в других городах-миллионниках: Перми (36,00 руб./куб.м), Санкт-Петербурге (36,54 руб./куб.м), Екатеринбурге (39,25 руб./куб.м), Самаре (41,17 руб./куб.м), Москве (50,93 руб./куб.м).

Тариф на водоотведение в Нижнем Новгороде с 1 декабря составляет 23,79 руб./куб.м, (прирост +3,1 руб./куб.м), что также ниже на 3-16 рублей ниже, чем в других крупных городах.

Рост платежа за воду не превысил утвержденный предельный уровень, который составляет +9%. Это стало возможным за счет сдерживания роста тепловых тарифов АО "Теплоэнерго" и АО "Автозаводская ТЭЦ" (не более 7%) и за счет сдерживания тарифов на ТКО (не более +7%). 

Ранее сообщалось, что рост тарифа на электроэнергию в Нижегородской области приостановлен впервые за 15 лет.

СПРАВКА:

Одноставочный тариф - цена за 1 кубометр холодной воды, отводимых и очищенных сточных вод соответственно.

Двухставочный тариф состоит из:

— платы за потребление холодной воды, водоотведение и очистку сточных вод из расчета за 1 кубометр;

— платы за содержание системы холодного водоснабжения, водоотведения, объектов очистки сточных вод (1 кубометр/час присоединенной мощности).

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Теги:
Водоканал Тарифы
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