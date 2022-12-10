Нижегородская служба защиты прав лиц с психическими расстройствами и детей-сирот приняла около 4 тысяч обращений Общество

Фото: Служба защиты прав лиц, страдающих психическими расстройствами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Около 4 тысяч обращений приняли в АНО "Служба защиты прав лиц, страдающих психическими расстройствами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в 2022 году. Об этом стало известно в ходе заседания Наблюдательного совета организации, которое состоялось на площадке Корпоративного университета правительства.

Согласно информации, из этих обращений обработано уже 1 700.

Чаще всего подопечные психоневрологических интернатов обращаются в службу по вопросам нарушения прав и свобод на передвижение внутри учреждений, запрета использования личных вещей, соблюдения человеческого достоинства, права на труд, образование и медицинскую помощь. Также помощь оказывается детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Специалисты службы в 2022 году подготовили 35 комплексных рекомендаций по устранению нарушений прав более 4 тысяч человек, совершили более 120 выездов в психоневрологические интернаты, психоневрологические больницы, а также в детские дома и дома-интернаты.

Как рассказала директор АНО "Служба защиты прав" Екатерина Кантинова, также удалось восстановить права на жилье шести детям-сиротам, девять подопечных вышли на сопровождаемое проживание, 63 человека смогли отправиться в отпуск. Каждому проживающему в интернате открыты номинальные счета.

Кроме того, для решения системных вопросов на заседании был создан Совет директоров психоневрологических интернатов Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что по данным на конец сентября, специалисты Госюрбюро в 2022 году оказали бесплатную правовую помощь по 2 000 обращений нижегородцев.