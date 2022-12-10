Ольга Щетинина: "Региональный совет - это эффективный формат поиска новых точек роста и нестандартных решений, объединения усилий" Политика

Ольга Щетинина, первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции партии "Единая Россия", оценила преимущества Регионального совета Нижегородской области - нового формата работы областного правительства с муниципалитетами.

"Для себя выделила три основных главных плюса нового формата работы Регионального совета Нижегородской области. Во-первых, использование ресурса межведомственного взаимодействия. Во-вторых, поиск нестандартных решений и точек роста для региона. В-третьих, возможность быть услышанным губернатором и получить финансирование для реализации своих идей, а, возможно, и выступить инициатором новой региональной программы.

Два дня работы на площадке дали не просто идеи, а поработанные проекты. Региональный совет - это эффективный формат поиска новых точек роста, нестандартных решений, технологий, которые иногда не требуют больших ресурсов, но при этом требуют межведомственного взаимодействия, объединения усилий. Если люди вместе создают проект, со всех сторон его прорабатывают, понимают возможности и тонкости реализации, то они с большим оптимизмом взаимодействуют между собой, добиваясь результатов.

Сегодня было несколько идей, абсолютно готовых к реализации. Например, развитие сельских территорий и потребкооперации - это фактически обеспечение нашей продовольственной безопасности, вовлечение в этот процесс граждан. Это дополнительные продукты питания, которые мы можем произвести на своей территории плюс доходы наших граждан.

Очень интересным мне показался проект кластера литературного русского языка. Члены совета предложили объединить этой идеей несколько районов, создать новый туристический маршрут по пушкинским местам и местам, где проводил свои исследования Владимир Даль. Фактически предложено создать новый бренд региона, под которым можно и развивать туризм, и объединить молодых литераторов всей страны, проводить для них конкурсы и конференции.

Важнейший проект - по экологии. Мы все часто наблюдаем кучи растительного мусора около контейнеров во дворах. Предложение о том, как этот мусор вывезти, переработать, сохранить окружающую среду, вторично использовать природное сырье и получить дополнительные доходы, мне видится очень конкретным и ценным", - отметила Ольга Щетинина.

Как сообщалось ранее, 16-17 декабря в Нижнем Новгороде в новом здании Дома народного единства прошла стратегическая сессия в рамках Регионального совета Нижегородской области.

Состав Регионального совета губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил в конце июля 2022 года. В него вошли 74 представителя органов местного самоуправления, органов исполнительной и законодательной ветвей власти региона и общественности. Также в рамках Регсовета создано восемь профильных комиссий по основным направлениям развития региона, заседания комиссий проходили в течение года.

По итогам стратегической сессии участники рабочих групп представили свои проекты Региональному совету под председательством Глеба Никитина. Глава региона отметил высокий уровень проработки тем, подчеркнув, что "совокупность инициатив Регсовета ляжет в основу актуализированной Стратегии развития региона".