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Общество

Программа для автоматического определения мест повышенной аварийности на дорогах появится в Нижегородской области в 2023 году

19 декабря 2022 17:54  [53] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Программа для автоматического определения мест повышенной аварийности на дорогах появится в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Согласно информации, Нижегородская область станет одним из первых регионов, в которых в следующем году начнется тестирование системы "Эталон".

Отмечается, что в области с начала года благодаря проекту "Рули трезво" количество ДТП с участием нетрезвых водителей сократилось на 7,5%, а число погибших в таких ДТП снизилось на 38%.

Как рассказал замгубернатора Сергей Морозов, с начала реализации проекта в мае 2021 года после обращений жителей на телефон "112" было задержано более 1 100 нетрезвых водителей.

В рамках информационной кампании проекта "Рули трезво" в СМИ и соцсетях было опубликовано более 20 тысяч публикации об опасности нетрезвого вождения, почти 25 тысяч аналогичных материалов размещено на "умных остановках", рекламных конструкциях, в общественном транспорте. Кроме того, ведется работа с таксопарками для организации услуги "трезвый водитель".

Марат Хуснуллин обратил внимание на успешный опыт Нижегородской области по пресечению "пьяных" ДТП и рекомендовал перенимать его другим регионам.

Также Сергей Морозов сообщил, что почти на 30% снизилось количество ДТП в местах повышенной аварийности. 

Ранее сообщалось, что общественный транспорт на улице Белинского в Нижнем Новгороде получит приоритет в движении весной 2023 года.

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Теги:
Безопасность Дороги
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