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Общество

Общественный транспорт на улице Белинского в Нижнем Новгороде получит приоритет в движении весной 2023 года

19 декабря 2022 11:27  [56] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Общественный транспорт на улице Белинского в Нижнем Новгороде получит приоритет в движении весной 2023 года. Об этом сообщил директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артем Бафанов.

Согласно информации, на улице будет введена интеллектуальная транспортная система. Детекторы на светофорах будут установлены до конца года, а сама система сможет распознавать автобусы и трамваи в транспортном потоке уже весной следующего года.

В дальнейшем такую систему планируется ввести на проспекте Гагарина, улицах Родионова и Советской. 

Артем Бафанов подчеркнул, что приоритет смогут получить только автобусы и трамваи, оборудованные исправными навигационными блоками. 

Как рассказала начальник управления диспетчерской службы пассажирского транспорта ГКУ НО ЦРТС Татьяна Наумова, проблемы с работой навигации у ряда перевозчиков Нижнего Новгорода еще остаются.

Кроме этого, на этой неделе начнутся проверки работы систем видеонаблюдения в общественном транспорте Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что расписание для 23 частных маршрутов автобусов утверждено в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что общественный транспорт Нижнего Новгорода стал шестым в России по уровню качества.

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Теги:
Общественный транспорт
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