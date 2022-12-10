Ярмарки вакансий для студентов проходят 19-21 декабря в Корпоративном университете правительства Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ярмарки вакансий для студентов проходят 19-21 декабря в Корпоративном университете правительства Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в первый день "Марафона карьеры" студенты ознакомились с открытыми вакансиями в 20 органах власти. Также прошли мастер-классы по поиску работы и по инструментам продвижения личного бренда в соцсетях.

20 декабря в КУПНО пройдет ярмарка для желающих работать в медицинской сфере. 21 декабря - для студентов и выпускников специальностей IT-профиля. Регистрация доступна по ссылке.

Также все участники "Марафона карьеры" смогут пройти экспресс-диагностику, получить "паспорт компетенций" и построить траекторию карьерного развития.

Ранее сообщалось, что более 40 студентов стали обладателями стипендии имени Дельвига от АО "Нижегородский водоканал".