Нацпроекты — людям
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин - о "Школе 800" в Верхних Печёрах
Мусороперерабатывающий завод построят в Арзамасе за 2,9 млрд рублей
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
07 декабря 2022 15:29  [2] Более 40 студентов стали обладателями стипендии имени Дельвига от АО "Нижегородский водоканал"
07 декабря 2022 15:21  [22] Три бесплатных лекции для родителей пройдут в нижегородском парке "Швейцария" в декабре
07 декабря 2022 15:10  [54] Размер МРОТ в России в 2023 году вырастет до 16 242 рублей
07 декабря 2022 15:02  [59] В школах Большемурашкинского округа установили "Парты Героя" землякам, прославившим малую родину воинскими и трудовыми подвигами
07 декабря 2022 14:48  [120] Нижегородцы смогут сэкономить 40% при покупке билетов в купе на новогодние праздники
07 декабря 2022 14:33  [93] АНО "АСИРИС" в 2023 году запустит в Нижнем Новгороде программу по восстановлению исторических захоронений
07 декабря 2022 14:14  [92] Реальная заработная плата в Нижегородской области уменьшилась на 1,5%
07 декабря 2022 13:28  [155] Новый УЗИ-аппарат за 2,8 млн рублей приобрели в Нижегородский областной тиреодологический центр
07 декабря 2022 12:58  [143] Аномально холодная погода установится в Нижегородской области 7 декабря
07 декабря 2022 12:47  [112] Воспитанники кстовского социально-реабилитационного центра "Алый парус" впервые побывали в Москве
Общество

Более 40 студентов стали обладателями стипендии имени Дельвига от АО "Нижегородский водоканал"

07 декабря 2022 15:29  [2] Общество

В 2022 году 42 нижегородских студента стали обладателями корпоративной стипендии имени А.И. Дельвига, которая выплачивается в рамках договоров о сотрудничестве между АО "Нижегородский водоканал" и учебными заведениями высшего и среднего специального образования Нижнего Новгорода. В конкурсе на получение стипендии в этом году приняли участие студенты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, Нижегородского строительного техникума и Нижегородского техникума отраслевых технологий.

Основной критерий отбора – наличие у участников конкурса мотивации на работу в Нижегородском водоканале. Данный критерий имеет несколько составляющих, и первая из них – творческое задание. Участникам необходимо написать эссе по одной из двух тем: "Почему я хочу работать в АО "Нижегородский водоканал" или "Что я могу предложить для улучшения работы АО "Нижегородский водоканал". Авторы наиболее интересных эссе приглашаются на собеседование с заместителем генерального директора по корпоративной работе предприятия. В ходе беседы оцениваются изложенные в эссе идеи, заинтересованность конкурсанта в теме водоснабжения и водоотведения, стремление после учебы пойти работать в "Нижегородский водоканал". Также учитывается факт прохождения студентом практики и участия в проекте "Кросс-функциональная стажировка АО "Нижегородский водоканал".

Дополнительными критериями отбора претендентов являются:

– успешное освоение студентом программы теоретической и практической подготовки по направлению подготовки или специальности;

– наличие у студента призовых мест в конкурсах научных студенческих работ, олимпиадах,

– активное участие в научных конференциях, форумах,

– наличие открытий или изобретений, а также публикаций в научных изданиях,

– активная жизненная позиция и участие в общественной жизни учебного заведения.

Стипендия назначается по итогам летней и зимней сессии и выплачивается студентам в течение пяти месяцев: с сентября по январь и с февраля по июнь. Студент, уже получавший стипендию, может побороться за её получение повторно.

Следующий этап приёма конкурсных работ стартует в январе 2023 года. Для получения более подробной информации об условиях, сроках и порядке участия в конкурсе можно обратиться в отдел подбора, оценки и развития персонала, позвонив по телефонам 246-99-24, 8-930-816-97-17, 8-930-816-97-45 или отправив заявку на электронный адрес rezume@vodokanal-nn.ru.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водоканал Студенты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph