Более 40 студентов стали обладателями стипендии имени Дельвига от АО "Нижегородский водоканал" Общество

В 2022 году 42 нижегородских студента стали обладателями корпоративной стипендии имени А.И. Дельвига, которая выплачивается в рамках договоров о сотрудничестве между АО "Нижегородский водоканал" и учебными заведениями высшего и среднего специального образования Нижнего Новгорода. В конкурсе на получение стипендии в этом году приняли участие студенты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, Нижегородского строительного техникума и Нижегородского техникума отраслевых технологий.

Основной критерий отбора – наличие у участников конкурса мотивации на работу в Нижегородском водоканале. Данный критерий имеет несколько составляющих, и первая из них – творческое задание. Участникам необходимо написать эссе по одной из двух тем: "Почему я хочу работать в АО "Нижегородский водоканал" или "Что я могу предложить для улучшения работы АО "Нижегородский водоканал". Авторы наиболее интересных эссе приглашаются на собеседование с заместителем генерального директора по корпоративной работе предприятия. В ходе беседы оцениваются изложенные в эссе идеи, заинтересованность конкурсанта в теме водоснабжения и водоотведения, стремление после учебы пойти работать в "Нижегородский водоканал". Также учитывается факт прохождения студентом практики и участия в проекте "Кросс-функциональная стажировка АО "Нижегородский водоканал".

Дополнительными критериями отбора претендентов являются:

– успешное освоение студентом программы теоретической и практической подготовки по направлению подготовки или специальности;

– наличие у студента призовых мест в конкурсах научных студенческих работ, олимпиадах,

– активное участие в научных конференциях, форумах,

– наличие открытий или изобретений, а также публикаций в научных изданиях,

– активная жизненная позиция и участие в общественной жизни учебного заведения.

Стипендия назначается по итогам летней и зимней сессии и выплачивается студентам в течение пяти месяцев: с сентября по январь и с февраля по июнь. Студент, уже получавший стипендию, может побороться за её получение повторно.

Следующий этап приёма конкурсных работ стартует в январе 2023 года. Для получения более подробной информации об условиях, сроках и порядке участия в конкурсе можно обратиться в отдел подбора, оценки и развития персонала, позвонив по телефонам 246-99-24, 8-930-816-97-17, 8-930-816-97-45 или отправив заявку на электронный адрес rezume@vodokanal-nn.ru.