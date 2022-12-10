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Происшествия

Водитель "ГАЗели" погиб после столкновения с прицепом грузовика в Починковском районе

19 декабря 2022 18:36  [81] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Водитель "ГАЗели" погиб после столкновения с прицепом грузовика в Починковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, сегодня в 10:05 на 239 км дороги "Нижний Новгород - Саратов" 36-летний водитель КАМАЗа с прицепом выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям.

Из-за этого прицеп занесло на встречную полосу, где он врезался в ГАЗ ("Валдай") под управлением 52-летнего мужчины, который скончался от полученных травм.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП в Воротынском районе в ночь на 19 декабря.

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Теги:
ДТП
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