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Общество

Евгений Люлин: "Каждый герой заслуживает того, чтобы память о нём была увековечена не только на словах"

19 декабря 2022 18:56  [74] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин 19 декабря принял участие в мероприятии, посвящённом двадцатилетней годовщине подвига Героя России Анатолия Крупинова, погибшего при исполнении служебного долга в Чеченской республике.

Память сотрудника УФСБ России по Нижегородской области почтила вдова Героя России Светлана Крупинова, заместитель председателя Законодательного Собрания Дмитрий Краснов, депутаты Василий Суханов и Рустам Досаев, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, представители администраций Нижнего Новгорода и Городецкого района. В мероприятии также приняли участие юнармейцы и меценаты, которые оказали помощь в возведении монумента Анатолию Крупинову на его малой Родине в Городце.

Открытие памятника состоялось в августе 2022 года, спустя 20 лет с момента гибели Анатолия Крупинова во время контртеррористической операции в Чечне. Капитан ФСБ, спасая товарищей, подорвал гранатой себя вместе с боевиками в районе села Ахкинчу-Борзой в Курчалоевском районе. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе Указом Президента Анатолию Крупинову было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации с присвоением медали "Золотая звезда".

"Человек живёт до тех пор, пока о нём помнят. Каждый герой заслуживает того, чтобы память о нём была увековечена не только на словах. Чтобы в их честь возводили мемориалы, называли улицы и проспекты. Потому что только на таких примерах и нужно воспитывать патриотизм. На малой Родине Анатолия Крупинова, в Городце, его имя присвоено школе №7, где он учился. Благодаря этому, у всех её учеников есть возможность узнать больше о подвиге их земляка", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В региональном парламенте прошло награждение меценатов и представителей предприятий, принявших участие в установке мемориалов, посвященных сотрудникам органов государственной безопасности Нижегородской области, погибшим при исполнении служебного долга и Герою России Анатолию Крупинову.

"Сегодня мы вспоминаем настоящего героя -  Анатолия Александровича Крупинова. 20 лет назад он совершил подвиг, который навсегда вошел в историю Федеральной службы безопасности, Нижегородской области и России в целом. Анатолий Крупинов геройски погиб, спасая своих товарищей. Этот подвиг навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах, как пример истинной чести и достоинства. Наша обязанность передать память о герое последующим поколениям, учить и воспитывать на его примере молодежь", - добавил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. 

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Теги:
Евгений Люлин Память
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