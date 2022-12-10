ЖК Парк Горького
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Уголовное дело заведено на застройщика "БОР-СИТИ" за нарушение закона о долевом строительстве. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Согласно информации, ООО СК "БОР-СИТИ" при строительства магазина в ЖК "Парк Горький" на Бору в нарушение действующего законодательства вместо договоров участия в долевом строительстве заключило договоры купли-продажи будущей недвижимости на общую сумму более 20 млн руб.
Кроме того, компания сорвала сроки сдачи объекта и не получила заключение о соответствии застройщика и проектной декларации нормативным требованиям, которое дает право застройщику привлекать средства граждан.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 200.3 ч. 2 (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ...)
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в отношении подрядчика строительства 11 соцобъектов в Нижегородской области.
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