Уголовное дело заведено на застройщика "БОР-СИТИ" за нарушение закона о долевом строительстве Происшествия

ЖК Парк Горького Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уголовное дело заведено на застройщика "БОР-СИТИ" за нарушение закона о долевом строительстве. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, ООО СК "БОР-СИТИ" при строительства магазина в ЖК "Парк Горький" на Бору в нарушение действующего законодательства вместо договоров участия в долевом строительстве заключило договоры купли-продажи будущей недвижимости на общую сумму более 20 млн руб.

Кроме того, компания сорвала сроки сдачи объекта и не получила заключение о соответствии застройщика и проектной декларации нормативным требованиям, которое дает право застройщику привлекать средства граждан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 200.3 ч. 2 (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ...)

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в отношении подрядчика строительства 11 соцобъектов в Нижегородской области.