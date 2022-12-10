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Происшествия

До 20 лет лишения свободы грозит двоим молодым нижегородцам за сбыт синтетического наркотика

20 декабря 2022 10:32  [53] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижнему Новгороду

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Наркополицейские задержали в Нижнем Новгороде двух молодых местных жителей, причастных к незаконному обороту запрещённых веществ. Всего у них было изъято около 300 свёртков с синтетическими наркотиками. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду.

Согласно информации, молодые люди были задержаны около одного из домов на Московском шоссе. Как отметили в ведомстве, одному из них - 21 год, второму - 20 лет, оба безработные. Во время личного досмотра в рюкзаке одного из них было обнаружено 202 пакетика, обмотанных изолентой, с неизвестным веществом внутри.

Изъятое вещество было отправлено на исследование. Эксперты сообщили, что в четырёх исследованных пакетиках находилось наркотическое средство синтетического происхождения "альфа-pvp" массой 1,341 грамма. Экспертиза содержимого остальных пакетиков продолжается.

В ходе дальнейшей оперативной работы с задержанными было установлено местонахождение закладок на территории Канавинского района, из которых изъято ещё 96 свёртков.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). За совершение подобного преступления им грозит при максимальном наказании до 20 лет лишения свободы.

В ходе обыска по месту жительства одного из задержанных были изъяты сотовые телефоны, банковские карты, ноутбук, весы, упаковочные материалы, а также 4 пакетика с веществом растительного происхождения и пакетик с порошком белого цвета. Содержимое пакетиков также направлено на экспертизу.

Молодые люди признали свою вину полностью, они находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Ранее сообщалось, что нижегородского полицейского задержали за продажу наркотиков.

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Теги:
МВД Наркотики Уголовное дело
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