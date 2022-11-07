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Происшествия

Нижегородского полицейского задержали за продажу наркотиков

06 декабря 2022 14:40  [32] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородского полицейского задержали за продажу наркотиков. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 26 ноября в Сормовском районе замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 8 Управления МВД России по Нижнему Новгороду в крупном размере сбыл наркотическое вещество. Он был задержан 1 декабря.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228.1 ч. 4 п. "г" УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Полицейский заключен под стражу.

Также следователи проверят причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступлений.

Как уточнили в ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области, сотрудник уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. 

Ранее сообщалось, что полицейские, подбросившие наркотики нижегородцу, приговорены к заключению в колонии.

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Теги:
МВД Наркотики
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