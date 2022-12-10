Более 275 тысяч рублей собрано в поддержку фонда "Время РАСсвета" на garage-sale в Нижнем Новгороде Общество

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 275 тысяч рублей собрано в поддержку фонда "Время РАСсвета" на garage-sale в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, garage-sale "Второй шанс вещам - шанс успеть помочь особенному ребенку!" проходил с 8 по 16 декабря. На нем продавалась одежда, которую принесли дизайнеры города, основательница концепт-стора "Твой бывший" Наталья Коренченко и многие нижегородки.

Изначально организаторы планировались собрать 250 тысяч рублей, но в итоге 275,3 тысячи будут направлены на оплату работы коррекционных специалистов и покупку методических материалов в поддержку фонда "Время РАСсвета". Сейчас в фонде на социальной реабилитации находятся 17 детей в возрасте от 3 до 5 лет.

Руководитель фонда Екатерина Ферапонтова подчеркнула, что дети с аутизмом имеют такие же права и должны иметь такие же возможности, что и другие дети.

Фонд "Время РАСсвета" бесплатно оказывает услуги по комплексной реабилитации и абилитации детей с РАС. В них входят занятия с логопедами, специалистами адаптивной физической культуры, дефектологами и другими специалистами.

Ранее сообщалось, что нижегородские компании могут присоединиться к благотворительному проекту "Добромобиль".