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Происшествия

Уголовное дело возбудили из-за смерти новорожденного в Дивеевском районе

20 декабря 2022 12:24  [31] Происшествия
Фото: СУ СК по Нижегородской области

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти новорожденного в Дивеевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области.

Как полагает следствие, инцидент произошел в декабре 2022 года в одном из сел Дивеевского района. Согласно информации, 32-летняя женщина в своем доме родила ребенка (девочку), при этом не обращалась за медицинской помощью, хотя и состояла на учете по беременности в районной больнице.

Решив, что девочка родилась мертвой, женщина вынесла тело ребенка на улицу, где его затем нашли сотрудники полиции.

В ходе осмотра тела новорожденного признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что уголовное дело заведено на застройщика "БОР-СИТИ" за нарушение закона о долевом строительстве.

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Теги:
Дети Следственное управление
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