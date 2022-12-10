Госдума РФ одобрила закон о наказании за осквернение георгиевских лент Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутаты Госдумы РФ приняли законопроект, уравнявший георгиевскую ленточку с символами воинской славы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, ленту можно использовать исключительно в целях, связанных с исторической памятью, а также в мероприятиях, связанных с увековечиванием памяти павших героев.

За публичное осквернение символа планируется ввести уголовную или административную ответственность. В частности, физическому лицу грозит лишение свободы на срок до трёх лет либо штраф до 3 млн рублей. В отношении юрлиц предусмотрено уголовное наказание на срок до пяти лет или штраф от 2 до 5 млн рублей.

Уточняется, что авторами законопроекта стали замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

СПРАВКА:

Георгиевская лента с конца XVIII века была частью высшей армейской награды — ордена Святого Георгия (Георгиевский крест). Георгиевская ленточка повторяет Гвардейскую ленту на колодках ордена Славы I, II и III степени и медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.".

Цвета Георгиевской ленты — жёлтый и чёрный (статут 1769 года) либо оранжевый и чёрный (статут 1913 года).

На практике согласно действующему законодательству георгиевская лента используется как отличительный элемент боевых знамён гвардейских частей в Российской Федерации.