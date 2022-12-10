Новогодние трамваи вышли на маршруты в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на маршруты вышли три новогодних трамвая. Об этом сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".

Согласно информации, праздничные вагоны в рамках совместной акции муниципального предприятия и радио Ретро FM станут работать на маршрутах № 2, №3 и №8. Нижегородцы смогут прокатиться на них до середины января.

Каждый трамвай украшен снаружи гирляндами. В салоне украшения представлены в виде снежинок, флажков и новогодней мишуры. Пассажиров будут встречать Дед Мороз и Снегурочка.

Как отметил руководитель "Нижегородэлектротранса" Антон Шешуков, на предприятии также стартовал конкурс на лучшее новогоднее украшение подвижного состава. По его словам, работники самостоятельно украшают трамваи и троллейбусы, а за самый красивый из них вручается премия.

Ранее сообщалось, что "Дед Мороз из ГИБДД" поздравит нижегородских водителей с наступающим Новым годом 20 декабря.