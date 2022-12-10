Штрафы за неоплату парковок начнут взимать в Нижнем Новгороде с 1 января Общество

Штрафы за неоплату парковок начнут взимать в Нижнем новгороде с 1 января 2023 года, сообщает "НТА-Приволжье".

Согласно информации, в областном центре с наступлением нового года должны заработать все платные парковки. Как подчеркнул и.о. первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров, в случае несвоевременной оплаты стоянки на водителя будет наложен штраф.

Ранее штрафы начали взимать на еще 16 парковках Нижнего Новгорода. Напомним, что платное парковочное пространство в Нижнем Новгороде создается в рамках концессионного соглашения между администрацией города и ПАО "МегаФон".