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Штрафы за неоплату парковок начнут взимать в Нижнем Новгороде с 1 января

20 декабря 2022 13:02  [118] Общество

Штрафы за неоплату парковок начнут взимать в Нижнем новгороде с 1 января 2023 года, сообщает "НТА-Приволжье".

Согласно информации, в областном центре с наступлением нового года должны заработать все платные парковки. Как подчеркнул и.о. первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров, в случае несвоевременной оплаты стоянки на водителя будет наложен штраф.

Ранее штрафы начали взимать на еще 16 парковках Нижнего Новгорода. Напомним, что платное парковочное пространство в Нижнем Новгороде создается в рамках концессионного соглашения между администрацией города и ПАО "МегаФон".

 

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Теги:
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