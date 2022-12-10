Музейные экспонаты детской школы искусств перенесут в связи со стройкой метро на площади Сенной Общество

Из-за строительства метро на площади Сенной будут перенесены музейные экспонаты детской школы искусств им. А.С. Пушкина "Изограф", сообщается на сайте pravda-nn.ru.

Согласно информации, само здание школы, расположенное по адресу пл. Сенная, 13А, подлежит сносу.

В настоящее время власти города уже нашли в центре города подходящее здание для воспитанников детской школы искусств. Всего в "Изографе" в настоящее время обучается около 50 воспитанников, а после переезда их станет еще больше.

Ранее сообщалось, что вагоны нижегородского метро украсят к Новому году.