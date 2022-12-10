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Общество

Более 75 тысяч кубометров снега вывезли из Нижнего Новгорода за 3 дня

20 декабря 2022 15:30  [40] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 75 тысяч кубометров снега вывезли из Нижнего Новгорода за 3 дня. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, в среднем в один самосвал загружается 15 кубометров снега. За выходные и понедельник с улиц Нижнего Новгорода было вывезено более 5 тысяч грузовиков.

В Автозаводском районе в ночь на 20 декабря прометались дороги и вывозился снег с пр. Ильича и других улиц. Утром вывозят снег на пр. Ленина, площади Киселева, ул.Веденяпина. На улице Юлиуса Фучика, бульваре Коноваленко, ул. Челюскинцев рабочие очищают и обрабатывают подходы к пешеходным переходам.

В Приокском районе расчищаются проезды на улицах 40 лет Победы, Невской, Медицинской, Пятигорской, на дороге к больнице №29, в Корейском переулке. Ночью снег вывозился на Анкудиновском шоссе и на проспекте Гагарина. 

В Ленинском районе снегоуборочные работы ведутся на бульваре Заречном, на трамвайном кольце по улице Новикова-Прибоя, ул. Архитектурной, ул. Радио, на внутриквартальных проездах к социально-значимым объектам. В ночь на 20 декабря вывозили снег в центральной части района - около кинотеатра "Россия". С утра ведется расчистка придомовых территорий.

В Нижегородском районе обрабатываются общественные пространства, лестницы, мосты. Минувшей ночью вывозили снег с улиц Большой Покровской, Варварской, Алексеевской, Ульянова, Пискунова и других. Особое внимание уделяется Казанскому шоссе, улицам Родионова, Усилова, Фруктовой

В Канавинском районе дорожные службы в ночь с 19 на 20 декабря очищали и обрабатывали остановочные павильоны на улицах Советской,  Долгополова,  Сергея Акимова,  Карла Маркса, Ивана Романова, Кузбасской,  Мещерском бульваре, Гордеевском пятаке,  Московском шоссе. Подходы к пешеходным переходам очищали на улицах Литвинова, Долгополова, Карла Маркса, Бетанкура, Керченской. Вывоз снега осуществлялся в сквере Канавинский.

В Сормовском районе вывоз снега будет проводиться на ул. Дмитрия Павлова,  Никиты Рыбакова, Островского, Героев Космоса, пр.Кораблестроителей. Дороги очистят в поселке Высоково, ул. Чугурина, пешеходные переходы бул. Юбилейный, ул.Культуры, В.Революции, Исполкома, Островского, Коммуны, Баренца, Машинная, Зайцева, пр. 70 лет Октября, ул. Светлоярская, Станиславского, Гаугеля. 

В Советском районе работы прошли в деревне Кузнечиха, на ул. Адмирала Васюнина, ул. Кулибина, ул. Рыбинской. Также производилось прометание и расчистка территории на аллее Памяти и Славы им. Рокоссовского, в сквере у мемориала "65-летию Победы", расчистка дорог по ул. Генерала Ивлиева. Ночью снег вывозился снег с проспекта Гагарина, площади Лядова, ул. Барминской, ул. Малой Ямской, ул. Академика Сахарова, ул. Студенческой и Молитовского моста. На данный момент подрядные организации задействованы на вывозе снега с площади Советской и ул. Бекетова. Также проходят работы по уборке ул. Чукотской, ул. Невзоровых, ул. Козицкого.

В Московском районе работы ведутся на пр. Героев, ул. Рябцева, Куйбышева, Красных зорь.

С телефонами, по которым можно обратиться для вывоза снега, можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что треть месячной нормы снега выпала в Нижнем Новгороде за прошедшие выходные.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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