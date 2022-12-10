Одностороннее движение введут на местных проездах улицы Ванеева с 10 января Общество

С 10 января 2023 года изменится организация движения на участке улицы Ванеева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.

В частности, на местных проездах улицы Ванеева - от ул. Адмирала Васюнина до ул. Надежды Сусловой и от ул. Адмирала Васюнина до ул. Богородского – будет введено одностороннее движение.

"Изменение в организации дорожного движения необходимо для обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей", - отметили в городском департаменте.

Специалисты рекомендуют водителям при планировании маршрута движения учитывать изложенную информацию и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что еще 28 парковок в Нижнем Новгороде перейдут на полноценный режим работы с 21 декабря.