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Общество

Одностороннее движение введут на местных проездах улицы Ванеева с 10 января

20 декабря 2022 15:40  [43] Общество

С 10 января 2023 года изменится организация движения на участке улицы Ванеева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.

В частности, на местных проездах улицы Ванеева - от ул. Адмирала Васюнина до ул. Надежды Сусловой и от ул. Адмирала Васюнина до ул. Богородского  – будет введено одностороннее движение.  

"Изменение в организации дорожного движения необходимо для обеспечения  беспрепятственного проезда автомобилей", - отметили в городском департаменте. 

Специалисты рекомендуют водителям при планировании маршрута движения учитывать изложенную информацию и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что еще 28 парковок в Нижнем Новгороде перейдут на полноценный режим работы с 21 декабря.

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Теги:
Транспорт
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