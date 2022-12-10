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Общество

Еще 28 парковок в Нижнем Новгороде перейдут на полноценный режим работы с 21 декабря

20 декабря 2022 14:39  [80] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Еще 28 парковок в Нижнем Новгороде перейдут на полноценный режим работы с 21 декабря. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, на полноценный режим работы с понедельника перейдут следующие парковочные зоны:

Сейчас в полноценном режиме работают 71 парковка. Штрафы на всех запланированных парковочных пространствах в Нижнем Новгороде начнут взимать с 1 января.

Напомним, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится в опытную эксплуатацию сеть платного парковочного пространства. Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.

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Теги:
Парковки
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