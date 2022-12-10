Доходную и расходную части бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год планируется уменьшить на 135 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет города на текущий год и плановый период 2023-204 годов.

Согласно информации, доходную часть предлагается уменьшить на 135,8 млн рублей, в том числе за счет собственных доходов – на 137,7 млн руб. Из них поступления от уплаты дивидендов по акциям, принадлежащим городу, уменьшаются на 160,7 млн рублей, при этом на 9,3 млн рублей увеличиваются поступления от заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, от выкупной цены за изымаемые помещения – на 12,3 млн руб., от платных услуг – на 1,4 млн руб.

Расходная часть бюджета будет уменьшена на 135,8 млн рублей в связи с фактическим исполнением по расходам.

Таким образом, с учетом изменений доходы бюджета города составят 69 146,1 млн рублей, расходы – 71 990,4 млн рублей, дефицит – 2 844,3 млн руб.

Также депутаты обсудили поступления дивидендов по акциям акционерных обществ.

Так, в 2020 году объем дивидендов составил 135 млн рублей, в 2021 году – 335 млн руб., на 2022 год было запланировано 370 млн руб., по факту поступило около 190 млн руб.

Кроме того, депутаты отметили, что 10,6 млн рублей, запланированных на поддержку предпринимательства, оказались не востребованны.

Председатель постоянной комиссии Марк Фельдман подчеркнул, что мэрии необходимо было вовремя проработать модель ротации средств на другие виды помощи бизнесу.

Ранее Дума Нижнего Новгорода утвердила городской бюджет на 2023 год.