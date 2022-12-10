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Общество

Школа №156 в Нижнем Новгороде открылась после капитального ремонта

20 декабря 2022 16:26  [85] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Школа №156 в Нижнем Новгороде открылась после капитального ремонта. Глава города Юрий Шалабаев посетил школу и пообщался с учениками.

Как рассказал мэр, в школе были заменены системы отопления, электроснабжения и водоотведения. Приведена в порядок прилегающая территория, отремонтированы фасад и кровля. Также было приобретено оборудование для занятий робототехникой, 3D-оборудование, лазерные принтеры, новые компьютеры. 

Кроме того, для предмета "технология" оборудована современная кухня и закуплены швейные машинки. Обновлены столовая и пищеблок.

Школа № 156 состоит из трёх корпусов. В главном, где прошел капремонт, учится более 800 школьников. Уроки в школе начались в конце прошлой недели.

Депутат Заксобрания Нижегородской области Михаил Першин отметил, в свою очередь, что у школы обновлена и спортплощадка, на которой зимой будет заливаться каток. Обустроена спортивная зона с площадками для игры в волейбол, баскетбол, полосой препятствий и детским игровым городком. 

Ранее сообщалось, что проект пристроя к школе №103 в Нижнем Новгороде был одобрен Архсоветом.

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Теги:
Образование Школы
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