Школа №156 в Нижнем Новгороде открылась после капитального ремонта Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Школа №156 в Нижнем Новгороде открылась после капитального ремонта. Глава города Юрий Шалабаев посетил школу и пообщался с учениками.

Как рассказал мэр, в школе были заменены системы отопления, электроснабжения и водоотведения. Приведена в порядок прилегающая территория, отремонтированы фасад и кровля. Также было приобретено оборудование для занятий робототехникой, 3D-оборудование, лазерные принтеры, новые компьютеры.

Кроме того, для предмета "технология" оборудована современная кухня и закуплены швейные машинки. Обновлены столовая и пищеблок.

Школа № 156 состоит из трёх корпусов. В главном, где прошел капремонт, учится более 800 школьников. Уроки в школе начались в конце прошлой недели.

Депутат Заксобрания Нижегородской области Михаил Першин отметил, в свою очередь, что у школы обновлена и спортплощадка, на которой зимой будет заливаться каток. Обустроена спортивная зона с площадками для игры в волейбол, баскетбол, полосой препятствий и детским игровым городком.

Ранее сообщалось, что проект пристроя к школе №103 в Нижнем Новгороде был одобрен Архсоветом.