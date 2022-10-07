Проект пристроя к школе №103 в Нижнем Новгороде был одобрен Архсоветом Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проект пристроя к школе №103 в Нижнем Новгороде был одобрен Архсоветом. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, проект был разработан ООО "Проконтур" по заказу МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода".

На заседании 7 октября Архитектурный совет принял за основу для дальнейшего проектирования представленное решение.

Напомним, пристрой к школе №103 планируется построить к 2024 году. Он будет рассчитан на 500 мест.

Необходимость в строительстве нового здания возникла из-за переполнения школы. Так, летом 2022 года почти 100 будущим первоклассникам было отказано в приеме в школу №103.

Ранее сообщалось, что Архсовет одобрил проект жилого комплекса и детского сада в Автозаводском районе.