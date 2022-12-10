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Общество

Выставка лучших практик региональной экосистемы образования открылась на Нижегородской ярмарке

20 декабря 2022 16:59  [29] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Выставка лучших практик региональной экосистемы образования открылась на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации,сегодня выставку посетили педагоги, директора образовательных организаций и управленцы сферы образования со всего региона.

В одной из зон открылась фотовыставка "Образование в лицах", на который представлены 48 фотографий педагогов - победителей или финалистов профессиональных конкурсов регионального и всероссийского уровня. В зоне ЭКСПО работали стенды по восьми трекам – "Таланты", "Композит", "ИТ-кампус", "Воспитание", "Компетенции", "Молодые педагоги", "Профессионалитет", "Сбер для образования". В течение всего дня на стендах проходили презентации, мастер-классы, тренинги и лекции. 

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев отметил, что президент России Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника, что предоставляет новые возможности для того, чтобы еще больше поднять статус и престиж профессии педагога в обществе. 

Присутствовавшая на выставка зампредседателя комитета по науке и высшему образованию Госдумы РФ Екатерина Харченко подчеркнула, что в фокусе внимания губернатора Нижегородской области Глеба Никитина – человек.

"Благодарю главу и правительство региона за поддержку молодых ученых, педагогов, студентов, всей системы", - сказала она..

Также в рамках мероприятия благодарностями были отмечены 22 лауреата стипендии имени Неймарка, 51 студент первых курсов обучения, получивший 100 баллов на ЕГЭ, а также 56 педагогов и деятелей образования.

Ранее сообщалось, что инновационный творческий центр "Глинка-медиа" открылся в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Образование
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