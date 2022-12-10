Инновационный творческий центр "Глинка-медиа" открылся в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Инновационный творческий центр "Глинка-медиа" открылся на базе Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки.
Как рассказала на открытии центра министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, в регионе появилась новая возможность создания современной профессиональной среды, для творческой молодежи.
"В студии юные исполнители смогут сделать свою первую профессиональную запись - волнительный шаг для начинающих артистов. И здесь очень важно то, что воспользоваться услугами центра могут и учащиеся музыкальных школ и училищ, и молодые люди, просто увлеченные творчеством", - отметила Наталья Суханова.
Также в церемонии открытия приняли участие представители Нижегородской консерватории имени М.И. Глинки, сотрудники центра прототипирования, представители власти и творческого сообщества. Как подчеркнул ректор Нижегородской консерватории Юрий Гуревич, в "Глинка-медиа" будут работать самые высококлассные специалисты-звукорежиссеры, которые являются лауреатами международных и всероссийских конкурсов.
Центр прототипирования "Глинка-медиа" создан на базе уже существовавшей консерваторской студии звукозаписи. Благодаря федеральной субсидии в размере 25 млн рублей было приобретено звукозаписывающее оборудование топового уровня, современные видеокамеры, профессиональное световое оборудование. В стенах центра любой желающий сможет получить консультацию специалистов, а также помощь в создании аранжировок, реставрации записей, записи аудио- и видеоконтента, промороликов. Все это позволит создавать полноценные медиапродукты.
В честь открытия центра прототипирования в период с 19 по 23 декабря планируется проведение онлайн-фестиваля "Глинка-медиа". Подробный анонс фестиваля будет опубликован на официальных страницах "Глинка-медиа" в социальной сети ВКонтакте.
Ранее сообщалось, что инновационное пространство для развития творческого предпринимательства "Глинка-медиа" откроется в Нижнем Новгороде.
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