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Культура и отдых

Инновационный творческий центр "Глинка-медиа" открылся в Нижнем Новгороде

16 декабря 2022 15:06  [29] Культура и отдых
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Инновационный творческий центр "Глинка-медиа" открылся на базе Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки.

Как рассказала на открытии центра министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, в регионе появилась новая возможность создания современной профессиональной среды, для творческой молодежи.

"В студии юные исполнители смогут сделать свою первую профессиональную запись - волнительный шаг для начинающих артистов. И здесь очень важно то, что воспользоваться услугами центра могут и учащиеся музыкальных школ и училищ, и молодые люди, просто увлеченные творчеством", - отметила Наталья Суханова.

Также в церемонии открытия приняли участие представители Нижегородской консерватории имени М.И. Глинки, сотрудники центра прототипирования, представители власти и творческого сообщества. Как подчеркнул ректор Нижегородской консерватории Юрий Гуревич, в "Глинка-медиа" будут работать самые высококлассные специалисты-звукорежиссеры, которые являются лауреатами международных и всероссийских конкурсов.

Центр прототипирования "Глинка-медиа" создан на базе уже существовавшей консерваторской студии звукозаписи. Благодаря федеральной субсидии в размере 25 млн рублей было приобретено звукозаписывающее оборудование топового уровня, современные видеокамеры, профессиональное световое оборудование. В стенах центра любой желающий сможет получить консультацию специалистов, а также помощь в создании аранжировок, реставрации записей, записи аудио- и видеоконтента, промороликов. Все это позволит создавать полноценные медиапродукты.

В честь открытия центра прототипирования в период с 19 по 23 декабря планируется проведение онлайн-фестиваля "Глинка-медиа". Подробный анонс фестиваля будет опубликован на официальных страницах "Глинка-медиа" в социальной сети ВКонтакте.

Ранее сообщалось, что инновационное пространство для развития творческого предпринимательства "Глинка-медиа" откроется в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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