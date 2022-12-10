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Более 20 человек погибли в Нижегородской области на железной дороге в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Согласно информации, в период с января по ноябрь текущего года в Нижегородской области по собственной неосторожности травмировался 31 человек, из них 22 - получили получили смертельные травмы.
Отмечается, что за аналогичный период 2021 года в регионе травмы получили 30 человек, из которых 22 погибли.
Основными причинами происшествий становятся хождение по железнодорожным путям перед движущимся поездом, удар током и нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб под колесами пассажирского поезда около Дзержинска.
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