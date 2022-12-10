Более 20 человек погибли в Нижегородской области на железной дороге в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 20 человек погибли в Нижегородской области на железной дороге в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, в период с января по ноябрь текущего года в Нижегородской области по собственной неосторожности травмировался 31 человек, из них 22 - получили получили смертельные травмы.

Отмечается, что за аналогичный период 2021 года в регионе травмы получили 30 человек, из которых 22 погибли.

Основными причинами происшествий становятся хождение по железнодорожным путям перед движущимся поездом, удар током и нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб под колесами пассажирского поезда около Дзержинска.