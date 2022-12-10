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Нижегородские спортсмены взяли 7 медалей на Российско-Китайских молодежных зимних играх. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Напомним, в соревнованиях приняли участие шесть нижегородцев: лыжник Никита Родионов, конькобежки Екатерина Казакова и Ирина Сальникова, шорт-трекистки Валерия Нестерова, Арина Гребнева, Полина Войлер.
Спортсменам из Нижегородской области удалось завоевать 2 серебряные медали и 5 бронзовых.
Так, Никита Родионов занял второе место в лыжных гонках классическим стилем на дистанции 15 км и третье - в свободном стиле на дистанции 15 км. Ирина Сальникова стала бронзовым призером на дистанции 1,5 км. Валерия Нестерова взяла бронзу в шорт-треке в смешанной эстафете и на дистанции 1,5 км , также она стала серебряным призером в женской эстафете, в которой третье место заняла Арина Гребнева.
Министр спорта Нижегородской области Александр Кононов отметил, что победы известных спортсменов всегда являются лучшей мотивацией и примером для подрастающего поколения.
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